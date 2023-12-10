Серия взрывов произошла на юго-востоке Украины

Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Херсон. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — указывается в публикации.

Официальных комментариев и дополнительных подробностей пока не приводится.

Накануне глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко написал, что несколько взрывов произошло в Херсоне. Позднее в Кривом роге на юго-востоке Украине прогремела серия взрывов.

Согласно имеющимся данным, с 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.