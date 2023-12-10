Эксперт заявил, что на украинском фронте нет тупика, Россия движется вперед

Профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российские войска на Украине продолжают наступать, что указывает на отсутствие тупиковой ситуации на фронте.

Он напомнил слова главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик.

«Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — сказал Миршаймер.

По его словам, соотношение потерь с обеих сторон говорит о более выгодном положении российской стороны. Он добавил, что сейчас солдаты РФ продолжают идти вперед, в то время как из отчетов ВСУ следует, что многие их подразделения находятся в тяжелом положении и едва могут удержать позиции.

3 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас «было бы глупо» рассуждать о политических амбициях в контексте выборов президента Украины, поскольку неизвестно, будет ли страна вообще существовать. Он также согласился с заявлениями главкома ВСУ Валерия Залужного, который ранее заявлял, что конфликт «зашел в тупик» и рискует стать «позиционной войной». Что сказал Кличко о ситуации на фронте и положении Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде предложили сменить главкома ВСУ.