Войска РФ ударили по месту сбора командования тактических групп ВСУ

Российская армия нанесла удар по месту сбора командиров тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), также уничтожено хранилище топлива для бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Место дислокации командного состава подразделений было поражено благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также слаженной работе ракетных войск и артиллерии ВС РФ, отметили в ведомстве

В сообщении Минобороны говорится, что за прошедшие сутки была поражена живая сила и техника противника в 128 районах.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9608 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплекса и 13955 танков, добавили в ведомстве.

До этого российские войска нанесли удар по местам производства боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом использовав высокоточное оружие.

Кроме того, в Минобороны заявили, что около 20 единиц различной техники выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее сообщалось о поражении бригады ВСУ во время награждения личного состава.