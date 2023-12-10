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В бундестаге высказались против введения воинского призыва

Глава комитета по обороне парламента ФРГ выступила против воинского призыва

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Global Look Press

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари Агнес Штрак-Циммерман, активно выступающая за наращивание помощи Украине и усиление вооруженных сил Германии, в эфире радиостанции RND высказалась против возвращения в ФРГ всеобщего воинского призыва, передает РИА Новости.

«Я отвергаю возвращение воинского призыва», — заявила Штрак-Циммерман.

Она пояснила, что для возвращения к этой практике в стране нет ни казарм, ни достаточного кадрового состава для обучения, а также других ресурсов необходимых для воинского призыва, которые сокращались в последние годы. Также глава комитета отметила, что данная мера могла бы привести к тому, что большое число молодых людей будут временно выпадать из экономики.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года является ошибкой. Позже он отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности, так как на настоящее время для этого нет ни возможностей, ни средств.

Ранее сообщалось, что за последние два десятилетия немецкая армия сократилась с 317 тыс. солдат до 183 тыс.

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