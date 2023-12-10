В ООН призвали поднять вопрос вывода из Сирии военных Турции и США

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что решение сирийского конфликта требует поднять ряд вопросов, в числе которых вывод турецких и американских войск из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для решения конфликта в Сирии требуется поднять ряд вопросов, в том числе, поднять вопрос о выводе турецких и американских войск, вопрос о курдских формированиях, о санкциях», — сказал Педерсен.

По его словам, новый подход требуется от оппозиции и правительства Сирии для решения конфликта, который оказался в какой-то степени замороженным.

8 декабря американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

В конце заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Наджат Рошди заявлял, что последствия израильско-палестинского конфликта негативно сказываются на Сирии, не позволяя избежать эскалации.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Сирия находится на грани втягивания в ближневосточный конфликт.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.