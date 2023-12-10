В армии Израиля назвали количество целей ХАМАС, пораженных за сутки

Израильские военные нанесли удары по 250 военным объектам ХАМАС за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы, удары по инфраструктуре боевиков ХАМАС наносили ВВС и ВМС ЦАХАЛ. Были обнаружены и уничтожены схроны оружия, проведены рейды на военные объекты, разрушены подземные туннели ХАМАС, а также нейтрализованы отряды боевиков, которые планировали нападение на бойцов ЦАХАЛ.

До этого газета Times of Israel писала, что глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля наблюдает признаки распада системы управления ХАМАС в секторе Газа.

По его словам, он ежедневно видит успехи израильской стороны. Он утверждает, что в последние дни наблюдается ситуация, когда террористы сдаются в плен.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.