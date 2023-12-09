Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поселок в Брянской области попал под обстрел ВСУ

Shot: ВСУ обстреляли поселок Манев в Брянской области

close
100%
Anna Kudriavtseva/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Манев в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Новая танковая атака со стороны ВСУ. Под обстрел попал поселок Манев», — говорится в публикации.

Согласно информации канала, стрельба велась 8 декабря около 18:00, в общей сложности украинская армия выпустила три артиллерийских снаряда 125-го калибра.

«Без разрушений и пострадавших», — заключается в сообщении.

В конце ноября стало известно, что украинский танк Т-64 атаковал село Случовск в Брянской области, которое расположено в 900 метрах от границы с Украиной.

Позднее жилые дома поселка Суземка в Брянской области попали под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ обстреляли село в Брянской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами