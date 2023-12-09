Поселок в Брянской области попал под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Манев в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Новая танковая атака со стороны ВСУ. Под обстрел попал поселок Манев», — говорится в публикации.

Согласно информации канала, стрельба велась 8 декабря около 18:00, в общей сложности украинская армия выпустила три артиллерийских снаряда 125-го калибра.

«Без разрушений и пострадавших», — заключается в сообщении.

В конце ноября стало известно, что украинский танк Т-64 атаковал село Случовск в Брянской области, которое расположено в 900 метрах от границы с Украиной.

Позднее жилые дома поселка Суземка в Брянской области попали под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ обстреляли село в Брянской области.