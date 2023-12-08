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Снайпер ВСУ рассказал, как в Крынках был перебит весь его взвод

Сдавшийся в плен снайпер ВСУ рассказал, как был уничтожен его взвод

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Alina Smutko/Reuters

Сдавшийся в плен снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мирончук рассказал, как был уничтожен его взвод в поселке Крынки Херсонской области, где украинская армия пытается создать плацдарм на левом берегу Днепра.

«Двухсотые» и много «трехсотых». Очень мало, нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался», — рассказал Мирончук.

Снайпер Мирончук служит в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Максим сдался в плен военнослужащим российской группировки войск «Днепр» на левом берегу Днепра в Херсонской области в начале декабря 2023 года.

До этого украинский военнопленный рассказал о существующем в Одессе военкомате закрытого типа, где насильно мобилизованных держат за колючей проволокой.

За юридическую помощь содержащимся в военкомате призывникам, по словам Романа Вертово, адвокатам угрожают отправкой в армию.

6 декабря пленный морпех ВСУ призвал украинцев идти на Киев и «потопить всю банду в Днепре».

Ранее в Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих.

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