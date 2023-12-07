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В Израиле сообщили о ракетных обстрелах из гуманитарных зон Газы

ЦАХАЛ: ХАМАС обстреливает ракетами жителей Израиля из гуманитарных зон Газы

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Joe Skipper/Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС ведет ракетные обстрелы по израильским гражданам в городе Беэр-Шева на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ведомстве отметили, что ракеты были выпущены из лагеря для эвакуированных мирных жителей Газы в Рафахе.

«[ХАМАС] запустил ракету из гуманитарной зоны. Ракета дала осечку, подвергнув риску многих мирных жителей Газы», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Там также отмечают, что действия ХАМАС несут угрозу не только израильтянам, но и населению Газы, которое они используют в качестве живого щита.

«ХАМАС цинично внедряется в гражданскую инфраструктуру, школы, жилые районы, вблизи объектов Организации Объединенных Наций и даже в гуманитарные зоны», — сообщил ЦАХАЛ.

В начале декабря армия Израиля начала затопление туннелей с бойцами ХАМАС в Газе морской водой.

Также сообщалось, что бойцы из вооруженного крыла партии «Хезболла» возобновили активные обстрелы израильской территории с юга Ливана.

Ранее Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана.

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