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Польский министр встретил на Украине британский спецназ

Declassified UK: польский министр столкнулся с британским спецназом на Украине

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Yevhen Titov/Reuters

Один из польских министров заявил, что в марте 2022 года в ходе поездки на Украину он столкнулся с британским спецназом. Об этом пишет издание Declassified UK, ссылаясь на польского журналиста Збигнева Парафьяновича.

Как указывает британское издание, у Парафьяновича есть доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам. Он в своей новой книге «Польша в войне» привел слова этого неназванного польского министра.

Польский чиновник в марте прошлого года передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром. Когда он прошел последний украинский блокпост, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили ему, что он может двигаться дальше только «на свой страх и риск». Как рассказал министр, далее он встретил украинских военных и британский спецназ. При этом британские спецназовцы были одеты в униформу и вооружены.

«Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — приводит слова министра Парафьянович.

Журналист добавил, что министр также говорил о польских спецназовцах, которые, как утверждается, находились на Украине с самого начала конфликта.

«В первый же день военных действий мы поняли, что в Броварах под Киевом находятся (польские) коммандос — из Люблинецкого военного диверсионного отряда», — заявил он.

Издание Declassified попросило минобороны Великобритании прокомментировать данную информацию, однако в военном ведомстве отказались дать ответ.

До этого стало известно, что российские военные взяли в плен несколько наемников из Польши.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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