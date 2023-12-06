Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Жилые дома поселка Суземка в Брянской области попали под обстрел реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, два снаряда украинской армии ударили по жилым домам. Данные о последствиях не уточняется. Еще один снаряд повредил кровлю цеха завода «Стрела», специализирующегося на выпуске трансформаторов и товаров народного потребления.

По предварительным данным, в результате обстрела населенного пункта никто не пострадал. Власти региона произошедшее пока не комментировали.

2 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино.

До этого губернатор Роман Старовойт сообщал, что деревня Городище Рыльского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, всего было зафиксировано восемь «прилетов».

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