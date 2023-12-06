Минобороны Украины сообщило, что у него есть план на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у его страны есть план военных действий на 2024 год. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

«У нас есть план на 2024 год», — приводит слова Умерова агентство.

Задачи армии на следующий год определены, отметил он, но не стал уточнять, в чем они заключаются.

По его словам, у Украины есть военные цели на следующий год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции, отметил глава украинского Минобороны.

До этого газета The Washington Post писала, что наступление ВСУ не дало ожидаемого результата из-за мощной линии обороны российских войск. В статье также говорится, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признали, что конфликт «зашел в тупик»,

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.