Российские военнослужащие отразили четыре атаки на Донецком направлении и ликвидировали до 270 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны России.

Подразделения «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки и нанесли удар по украинским войскам в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Троецк. Помимо 270 пораженных солдат, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины.

Ранее сообщалось, что в ВСУ распространена практика расправы над военнослужащими, желающими сдаться в плен российским войскам.

До этого стало известно, что российские силы отразили три атаки ВСУ у Ивановки и Синьковки.

Агентство France Press писало, что ВСУ начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия.

Ранее в США рассказали об опасности российских FPV-дронов для украинских военных.