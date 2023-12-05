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ВС РФ поразили 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки на Донецком направлении и поразили 270 бойцов ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие отразили четыре атаки на Донецком направлении и ликвидировали до 270 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны России.

Подразделения «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки и нанесли удар по украинским войскам в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Троецк. Помимо 270 пораженных солдат, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины.

Ранее сообщалось, что в ВСУ распространена практика расправы над военнослужащими, желающими сдаться в плен российским войскам.

До этого стало известно, что российские силы отразили три атаки ВСУ у Ивановки и Синьковки.

Агентство France Press писало, что ВСУ начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия.

Ранее в США рассказали об опасности российских FPV-дронов для украинских военных.

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