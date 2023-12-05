В США рассказали об опасности российских FPV-дронов для украинских военных

Российские волонтеры создают огромное количество FPV-дронов, предназначенных для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в статье для американского журнала Forbes написал обозреватель Дэвид Хэмблинг.

По его словам, неравнодушные жители РФ производят до тысячи подобных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, эти дроны оснащены взрывчаткой и могут использоваться для атак на украинские военные объекты — места дислокации солдат, бункеры и траншеи.

«Это (FPV-дрон. — «Газета.Ru») самодельный атакующий беспилотник, с помощью которого отдельный пехотинец может наносить точные <...> удары», — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что в ходе украинского конфликта такие беспилотники стали «фирменным оружием» Вооруженных сил РФ. При этом, как отметил обозреватель, к текущему моменту российские солдаты уничтожили существенное количество наземный войск ВСУ при помощи данных летательных аппаратов.

FPV-дроны представляют собой беспилотники, которыми операторы управляют на расстоянии с использованием пульта и очков виртуальной реальности. Благодаря этому пилот может наблюдать за обстановкой на поле боя, получая изображения как с пилотируемого летательного аппарата.

Ранее российские десантники применили FPV-дроны для уничтожения пехоты ВСУ под донецким городом Артемовском.