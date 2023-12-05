Вооруженные силы России научились использовать беспилотники, чтобы штурмовать позиции украинских войск без использования пехоты. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма, а теперь им это не нужно», — объяснил Джонсон.

По его словам, ВСУ вряд ли смогут эффективно отражать подобные маневры, а Соединенные Штаты не смогут предоставить Киеву подходящие средства для этого. Бывший сотрудник ЦРУ также отметил, что украинские войска уже исчерпали потенциал для продолжения боевых действий.

До этого Ларри Джонсон заявил, что в западных странах в частном порядке уже начали признавать, что Украина проиграет в конфликте с Россией. По его словам, многие обещанные ВСУ виды оружия и техники так до них и не добираются.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на Южно-Донецком направлении.