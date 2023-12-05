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Авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана

Израильские самолеты нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушными силами Израиля были нанесены удары по находящейся на территории Ливана шиитской группировке «Хезболла». Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации, предоставленной израильскими военными, в ответ на осуществленные в понедельник из Ливана пуски ракет по территории Израиля авиация нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» и по объектам военной инфраструктуры группировки.

Кроме того, в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит, расположенного на севере Израиля, ЦАХАЛ для «устранения угрозы» нанес удары по позициям «Хезболлы» и другим объектам на ливанской территории.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по палестинскому городу Джебалия, расположенному на севере сектора Газа.

До этого бойцы «Хезболлы» атаковали 12 военных позиций на севере Израиля.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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