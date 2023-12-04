На Донецком направлении ВСУ потеряли 300 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка подразделениями «Южной» группировки Вооруженных сил РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией были поражены живая сила и техника 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Помимо 300 ликвидированных военных ВСУ, были поражены два бронетранспортера и три автомобиля.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

9 ноября Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад теробороны ВСУ на Купянском направлении.