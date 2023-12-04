В Раде предложили подумать о возвращении ядерного оружия

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал власти Украины подумать о возвращении ядерного оружия. В противном случае Украине не выжить, написал политик в своем Telegram-канале.

«Именно поэтому следует думать о возвращении ядерного оружия. Об изменении экономики страны. <...> Все для победы. Как было — уже не будет. Впереди еще больше сложностей и тяжелого труда. Но иначе мы не выживем», — написал Гончаренко.

Политик отметил, что украинцы сами виноваты в том, что у страны не оказалось достаточного количества оружия к началу конфликта.

«Кто продал нашу авиацию? Кто продал наши танки? Кто остановил нашу ракетную отрасль? Кто уничтожил наш ВПК? Мы отказались от ядерного оружия. Теперь сидим и говорим всему миру: нам угрожают?» — написал депутат в посте.

3 декабря бывший глава германского МИД Йошка Фишер заявил, что Европе необходимо обзавестись собственным ядерным оружием.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.