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ВС РФ отразили атаку ВСУ у Работино

На Запорожском направлении ВС РФ отбили атаку ВСУ у Работино

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ отразили атаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Также было нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в той же области. Потери ВСУ составили до 20 бойцов и два автомобиля.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Складом пользовалась 113-я бригада теробороны. Он располагался в районе населенного пункта Липцы, рассказали в министерстве.

Также в министерстве сообщили, что российские войска сбили две украинские переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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