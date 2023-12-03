ВС РФ отразили атаку ВСУ у Работино

Вооруженные силы РФ отразили атаку штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Также было нанесено поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в той же области. Потери ВСУ составили до 20 бойцов и два автомобиля.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Складом пользовалась 113-я бригада теробороны. Он располагался в районе населенного пункта Липцы, рассказали в министерстве.

Также в министерстве сообщили, что российские войска сбили две украинские переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.