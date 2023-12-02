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В ХАМАС сообщили о пуске ракет по Ашкелону

В ХАМАС сообщили о пуске ракет по израильскому городу Ашкелон

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о пуске ракет по городу Ашкелон, который находится в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассам» (военного крыла ХАМАС. — «Газета.Ru») обстреляли Ашкелон ракетным залпом», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС выпустило несколько ракет по израильскому городу Таль-Авиву. В заявлении указано, что атаку на населенный пункт организовало боевое крыло движения — бригады «Аль-Кассам». При этом ХАМАС решил нанести удары по территории еврейского государства в связи с ущербом, который Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) причинила мирным жителям сектора Газа.

Утром 1 декабря пресс-служба израильских войск заявила о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории страны. Согласно информации ЦАХАЛ, средства защиты ликвидировали в небе выпущенную со стороны сектора Газа ракету.

Позже представители Армии обороны Израиля сообщили о возобновлении боевых действий против ХАМАС, которые были приостановлены 24 октября в рамках сделки о гуманитарном перемирии. В тот же день пресс-служба израильских войск указала, что солдаты еврейского государства при помощи истребителей поразили более 200 объектов палестинского движения в одном из районов сектора Газа — Аль-Фуркане.

Ранее в Израиле раскрыли число заложников, освобожденных палестинским движением ХАМАС в рамках сделки о временном прекращении огня.

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