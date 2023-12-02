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Российская армия улучшила свои позиции на одном из направлений в ходе СВО

МО: армия РФ улучшила позиции на Купянском направлении и отразила 18 атак ВСУ

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РИА Новости

Российская армия за минувшую неделю улучшила свои позиции на линии соприкосновения на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом говорится в сводке о ходе спецоперации Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы России отбили 18 атак украинской армии в районе села Синьковка Харьковской области.

В публикации отмечается, что российская авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и боевой технике шести бригадам ВСУ близ населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области.

До этого оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, направив беспилотный летательный аппарат с боеприпасом точно в люк наводчика, в результате чего боевая машина оппонента вспыхнула и вышла из строя.

Ранее Зеленский посетил Купянск.

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