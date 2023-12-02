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В Днепре произошли взрывы

УНИАН: в городе Днепр произошли взрывы

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Shutterstock

Взрывы произошли в городе Днепр (ранее — Днепропетровск). Об этом сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Сообщается о взрывах в Днепре», — сказано в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей звучат сигналы воздушной тревоги.

2 декабря стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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