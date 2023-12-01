В МО РФ заявили, что проведение мобилизации не предусмотрено

Министерство обороны России не планирует существенно увеличивать призыв граждан на срочную служба, а проведение мобилизации не предусмотрено. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что увеличение числа военнослужащих в российской армии реализуется за счет граждан, которые хотят проходить военную службу по контракту.

«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что по всей территории России 3 октября пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения.

Издание ссылается на приложение к приказу Роспотребнадзора, в котором утверждается, что в текущей ситуации повышается опасность вооруженных конфликтов, в которых могут участвовать государства с ядерным арсеналом. В документе отмечается, что столкновения могут произойти вблизи российских границ.

В публикации подчеркивается, что мероприятия планируется провести в один день во всех регионах страны, подобное произойдет впервые.

До этого омбудсмен Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по ЦФО сообщила, что решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.