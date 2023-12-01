ХАМАС возложил на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в Газе

Палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Возлагаем на оккупацию ответственность за возобновление войны и агрессии против сектора Газа», — уточнили в документе.

В заявлении подчеркнули, что в течение всей ночи шли переговоры о продлении перемирия, в ходе которых предлагалось обменять пленных и стариков, а также передать тела задержанных в результате израильской бомбардировки.

По информации ХАМАС, израильская сторона отказалась рассматривать предложения палестинского движения. В заявлении обратили внимание, что Тель-Авив уже имел «предварительное решение о возобновлении преступной агрессии».

Палестинское движение заявило, что администрация США несет ответственность за продолжение «сионистских военных преступлений» в зоне конфликта после своей абсолютной поддержки Израиля. В ХАМАС подчеркнули, что сопротивление израильским военным в Газе будет продолжено.

1 декабря ВВС Израиля снова стали наносить удары по ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.