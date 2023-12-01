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Зеленский присвоил армии России второе место по силе в мире

Зеленский назвал армию России второй в мире по силе и мощности

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Thomas Peter/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с агентством Associated Press неформально присвоил Российской армии второе место по силе и мощности во всем мире.

«Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире», — заявил он.

При этом украинский лидер выразил недовольство большими потерями в рядах Вооруженных сил республики.

«Мы теряем людей, я не удовлетворен», — отметил Зеленский.

По его оценке, Киев так и не получил всего того оружия, которое намеревался заполучить. Именно дефицит вооружения и живой силы не принес желаемых результатов в вооруженном конфликте, считает президент. На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, глава государства дал сложный ответ. По словам Зеленского, он «не может быть удовлетворен, но и не может слишком сильно жаловаться».

«Смотрите, мы не отступаем, и я доволен», — подытожил он.

Некоторое время назад Зеленский заявил о наступлении новой стадии конфликта с Российской Федерацией в связи с приходом зимы.

Ранее депутат Рады сообщил о переходе ВСУ в оборону.

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