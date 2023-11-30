Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, в результате действий российских военных украинские войска потеряли до 250 солдат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе села Ямполовка.

Помимо военнослужащих ВСУ, по данным Минобороны, потеряли две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Накануне российское министерство сообщало, что российские войска уничтожили сборочные цеха для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и станций РЛС, которые применяются Вооруженными силами Украины.

29 ноября также сообщалось, что войска РФ взяли под контроль поселок Артемовское, который находится рядом с городом Артемовск.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.