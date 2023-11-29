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Российский генерал погиб в зоне СВО

Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине в Харьковской области

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Максим Блинов/РИА Новости

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища на странице «ВКонтакте».

Завадский являлся заместителем 14-го Армейского корпуса, он командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. По информации агентства «Новороссия», генерал подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области. Он выполнял боевое задание. Завадский родился 11 января 1978 года.

Завадский окончил Ульяновское военное училище в 1995 году, затем — Московское общевойсковое командное училище. После завершения обучения в Общевойсковой академии ВС РФ, он занимал различные должности.

22 ноября стало известно, что командир российского корабля погиб в результате атаки со стороны ВСУ.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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