Российский генерал погиб в зоне СВО

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища на странице «ВКонтакте».

Завадский являлся заместителем 14-го Армейского корпуса, он командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. По информации агентства «Новороссия», генерал подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области. Он выполнял боевое задание. Завадский родился 11 января 1978 года.

Завадский окончил Ульяновское военное училище в 1995 году, затем — Московское общевойсковое командное училище. После завершения обучения в Общевойсковой академии ВС РФ, он занимал различные должности.

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