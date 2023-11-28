Финляндия усиливает группировку войск на границе с Россией

Агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ Frontex направило в Финляндию сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией. Пограничники и береговая охрана будут находиться на восточных рубежах Финляндии более двух месяцев, сообщает телерадиокомпания Yle.

«Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит 50 пограничников и другой персонал» — говорится в статье.

Также сообщается о поставках в Финляндию различного оборудования, а также патрульных машин для усиления пограничного контроля.

По данным вещателя, сейчас на российской границе несут службу около половины личного состава пограничной службы Финляндии.

«На данный момент на сухопутной границе спокойно, но нас это не должно усыпить», – заявил эксперт по пограничной безопасности Вилле Йоскитт.

По его словам, помощь Frontex не означает, что в Финляндии кризис, это, скорее, является признаком европейского сотрудничества.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал принятые Финляндией меры для усиления границ с РФ.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией.