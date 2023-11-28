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В США готовят более совершенную версию ATACMS

РИА Новости: США готовятся развернуть улучшенную версию ATACMS

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Mike Mareen/Shutterstock

США намерены уже в первом квартале 2024 года взять на вооружение ракеты PrSM — Precision Strike Missile, прошедшие успешные испытания на полигоне в Нью-Мексико. На это обратило внимание РИА Новости.

К компании-разработчике Lockheed Martin отметили, что хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые.

По данным американского портала Breaking Defense, ракета способна сбивать цели на расстоянии в 85 км.

Несмотря на высокую скорость, PrSM не является гиперзвуковым оружием, обращает внимание РИА Новости. Первые поставки ракеты в американские войска ожидаются еще до конца 2023 года. Пентагон рассчитывал получить 3986 таких боеприпасов, однако после поставок ATACMS Украине, в Вашингтоне собираются увеличить заказ.

По данным Breaking Defense, компания Lockheed Martin намерена создать улучшенную версию ракеты — LBASM, Land-Based Anti-Ship Missile (противокорабельная ракета наземного базирования).

Третья версия, по предварительным планам, сможет брать еще больше полезной нагрузки, дальность полета будет увеличена в два раза.

В Lockheed Martin уверяют, что их новая ракета сможет намного упростить боевые операции мультидоменного уровня — когда к выполнению задач привлекаются не только наземные силы, но истребители. В частности, оснащенные PrSM комплексы смогут с земли прикрывать самолеты, нанося удары по системам ПВО противника.

На прошлой неделе стало известно, что корпорация Lockheed Martin совместно с Сухопутными войсками США провели испытания перспективной оперативно-тактической ракеты PrSM. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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