Полковник рассказал, чем морские дроны могут помочь российским войскам

Российские морские дроны, которые до конца года могут появиться в российских войсках, смогут облегчить задачи флота и будут выполнять особые задания. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием «Лента.ру».

Как рассказал Матвийчук, в арсенале ВС РФ уже были морские дроны, которые выполняли определенные задачи поиска и разведки, при этом они не применялись массово.

По его мнению, морских дронов в будущем станет больше, и их будут использовать для особых целей.

«Я думаю, они будут очень влиять на тот проход, который сейчас строит параллельно Украина, я имею в виду тот зерновой коридор <...> Нам не надо будет посылать какие-то тяжелые корабли, там будут действовать легкие беспилотные дроны, но при необходимости они будут демонстрировать силу в виде каких-то отвлеченных взрывов, могут быть какие-то даже целенаправленные взрывы», — считает полковник в отставке.

Он также подчеркнул, что морские дроны не смогут переломить ситуацию на линии соприкосновения.

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ до конца 2023 года получит первые российские морские дроны, они будут испытаны в зоне военной операции.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.