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Правительство поддержало проект о соцгарантиях для добровольцев Росгвардии

Кабмин РФ поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

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Shutterstock

Правительство поддержало законопроект, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей ряд социальных гарантий и трудовых льгот мобилизованных и служащих по контракту. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект 27 ноября, однако он был принят в первом чтении еще в середине октября.

Документ предлагает сохранить рабочие места за добровольцами Росгвардии на время службы по контракту, а также предоставить им социально-трудовые гарантии.

Кроме того, жены и мужья росгвардейцев, имеющие маленьких детей, смогут сохранить работу в случае сокращения штата. Также таких граждан запрещено без письменного уведомления отправлять в служебные командировки, привлекать к дополнительной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, если они воспитывают детей до 14 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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