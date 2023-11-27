В Рязанской области заявили об отсутствии пострадавших после инцидента с БПЛА

Предварительно, пострадавших после ликвидации системами ПВО беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Рязанской области нет. Об этом объявил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и материального ущерба нет», — написал он.

Дополнительной информации рязанский губернатор не сообщил

Вечером 27 ноября Министерство обороны Российской Федерации заявило, что над территорией Рязанской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотником. Отмечается, что атаку предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО), дрон был уничтожен.

Перед этим очевидцы сообщали о громких взрывах, которые раздались над Рязанью. Согласно информации свидетелей происшествия, были сбиты два беспилотника над городом в Железнодорожном районе, передает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что в ВС РФ поступят беспилотники с огнеметами.