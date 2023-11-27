ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 280 человек за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 280 военнослужащих, а также 2 бронемашины и 3 армейских автомобиля. Об этом сообщило Минобороны (МО) России в своем Telegram–канале.

По данным военного ведомства, благодаря слаженной работе армейской авиации и артиллерийских батарей группировки войск «Центр» удалось отбить атаку штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

В Минобороны также отметили, что российским военным также удалось уничтожить живую силу и технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР.

«Потери противника составили до 280 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля», – подвели итог суток в ведомстве.

До этого сообщалось, что на Краснолиманском направлении танкистам башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве удалось уничтожить район размещения и склад боеприпасов украинских войск.

Ранее в Верховной раде Украины потребовали наказать руководство ВСУ за провал контрнаступления.