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Российские военные сбили над Азовским морем две переоборудованные зенитные ракеты

Минобороны РФ: средства ПВО сбили две ракеты ЗРК С-200 над Азовским морем

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две переоборудованные ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что ракеты переделали для поражения наземных целей.

Вместе с этим в Минобороны рассказали, что за сутки ВС РФ уничтожили 21 украинский беспилотник. Так, дроны поразили в районах Василевки, Белогоровки, Ясного в ДНР. Также вражеские беспилотники уничтожили в Очеретоватовом, Червоногорке и Переможном в Запорожской области, отметили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, штурмовики-морпехи взяли одну из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами украинской армии почти без единого выстрела. По словам представителей, противник не принял бой и отступил.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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