На Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ

Истребители Су-30СМ ВКС РФ идеально подходят для борьбы с морскими дронами ВСУ. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Западные журналисты отмечают, что истребитель является очень прочным и исключительно маневренным, но его главным достоинством является мощный радар с максимальной дальностью обнаружения 400 км.

«Этот радар является одним из крупнейших, когда-либо интегрированных в истребитель, и обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и военно-морских целях, способствуя эффективному прицеливанию по объектам вне зоны видимости», — отметили в Military Watch Magazine.

Подчеркивается, что российский истребитель является многофункциональным самолетом, который в равной степени эффективен при выполнении миссий всех основных типов.

До этого Минобороны показало, как Су-30СМ и Су-24М уничтожают дроны ВСУ у берегов Крыма. Черноморские самолеты сбили уже несколько десятков украинских дронов над Черным морем, указали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.