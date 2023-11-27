Красный Крест надеется, что новый обмен заложниками между Хамас и Израилем состоится

Существует надежда, что состоится новый обмен заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом РИА Новости заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель.

По его словам, что организация непосредственно не принимает участия в переговорах между сторонами о месте и времени обмена, а только обеспечивает его практическую часть.

«В прошедшие три дня операция состоялась, поэтому есть надежда на то, что договоренность будет на месте, но это вопрос не к МККК», — добавил Мишель.

Глава делегации Красного Креста отметил, что организация готова выполнять свою роль нейтрального посредника и помогать в обеспечении трансфера.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Министерство иностранных дел России высоко оценило освобождение из плена палестинской группировки ХАМАС гражданина Российской Федерации, который удерживался в секторе Газа вместе с другими заложниками.

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Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.