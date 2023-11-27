Российские танки Т-90М «Прорыв» уничтожили район размещения ВСУ

Танкистами башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении был уничтожен район размещения и склад боеприпасов украинских войск. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, российские танки Т-90М «Прорыв», действуя с закрытых огневых позиций, осуществили серию залпов по разведанному району размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты целей танкисты в режиме реального времени получали с передовой от военнослужащих разведывательной группы «Айгир», которая также укомплектована жителями республики Башкортостан.

После завершения стрельбы танки Т-90М «Прорыв», уходя от ответного удара артиллерии и дронов-камикадзе противника, вышли с огневых позиций.

Отмечается, что танки Т-90М «Прорыв» за увеличенную бронезащиту, мобильность и совершенство прицельного комплекса высоко оценивают российские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ до конца текущего года получит первые российские морские дроны, они будут испытаны в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.