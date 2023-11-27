В Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения бригад морских пехотинцев Балтийского и Тихоокеанского флотов под Угледаром захватили лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Штурмовые группы подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов уничтожают огневые точки и берут под контроль опорные пункты ВСУ под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции», — заявили в министерстве.

По информации оборонного ведомства, штурмовики-морпехи взяли одну из ключевых лесополос с двумя опорными пунктами украинской армии «почти без единого выстрела — противник, не принимая бой», отступил.

Как отметили в Минобороны, по словам штурмовиков-морпехов, в последнее время ВСУ чаще себя ведут именно так.

До этого сообщалось, что бойцы отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по октябрь 2023 года ликвидировали до одного батальона украинской армии.

В октябре бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.