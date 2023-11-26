Украинский беспилотник сбили в Смоленской области

В Смоленской области системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«26 ноября около 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По предварительным данным Telegram-канала Mash, беспилотник летел в сторону авиационного завода Заднепровского района.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.