Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля пообещал продолжать операцию в Газе до полной победы Израиля

Нетаньяху посетил Газу и заявил о продолжении операции до полной победы Израиля

close
100%
Jacquelyn Martin/AP

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлится до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения сектора Газа с официальным визитом, передает РИА Новости.

«Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех. Мы продолжим до конца — до победы», — сказал он.

По словам Нетаньяху, израильскую армию ничто не сможет остановить.

«У нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», — добавил премьер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день целями Тель-Авива является «ликвидация группировки ХАМАС, а также возвращение всех заложников и гарантии мирного сосуществования сектора Газа».

До этого Биньямин Нетаньяху заявлял о завершении первого этапа возвращения заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Ранее первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий