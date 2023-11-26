Премьер Израиля пообещал продолжать операцию в Газе до полной победы Израиля

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлится до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения сектора Газа с официальным визитом, передает РИА Новости.

«Мы здесь, в Газе, с нашими бойцами-героями. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших похищенных граждан, и в конечном итоге мы вернем их всех. Мы продолжим до конца — до победы», — сказал он.

По словам Нетаньяху, израильскую армию ничто не сможет остановить.

«У нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем», — добавил премьер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день целями Тель-Авива является «ликвидация группировки ХАМАС, а также возвращение всех заложников и гарантии мирного сосуществования сектора Газа».

До этого Биньямин Нетаньяху заявлял о завершении первого этапа возвращения заложников, удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Ранее первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль.