США высказались о возможности продлить гуманитарное перемирие в Газе

США допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом в эфире телекомпании NBC заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Такая вероятность есть. Мы бы хотели, чтобы это произошло», — сказал Салливан.

Он отметил, что американская сторона считает, что окончательное решение остается за палестинским движением ХАМАС.

«Если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то по условиям этого соглашения он готов к тому, что пауза в боях будет продлена на несколько дней. Мяч на стороне ХАМАС, вопрос в том, готово ли оно продолжить освобождение заложников», — добавил представитель Белого дома.

До этого сообщалось, что Египет активно консультируется с Катаром и Соединенными Штатами по вопросу продления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

25 ноября в Египте заявили о получении положительных сигналов от всех сторон ближневосточного конфликта, касающихся предложений о продлении перемирия еще на два дня. По данным телеканала Al Qahera News, главной целью данной инициативы является освобождение как можно большего числа людей из плена палестинского движения ХАМАС и из тюрем на территории еврейского государства.

Ранее ХАМАС передал израильским властям список третьей группы заложников, подлежащей освобождению 26 ноября.