ХАМАС передал заложника с гражданством РФ Красному Кресту

Палестинское движение ХАМАС передал Красному Кресту заложника с российским гражданством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы политбюро движения Хании Тахер ан-Нуну.

«ХАМАС освободило заложника, имевшего гражданство Российской Федерации, в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — сказал он.

До этого израильский телеканал Channel 12 сообщал, что группировка ХАМАС 26 ноября может освободить взятого в заложники израильтянина с гражданством Российской Федерации по просьбе российской стороны.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.