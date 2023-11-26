Жители Украины заявляют, что они устали от конфликта с Россией. Об этом сообщает испанская газета Pais.

«Многие спрашивают меня об усталости от войны. Конечно, она есть», — сказал в интервью изданию украинский волонтер, который представился Тарасом.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения стран Запада, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

В октябре колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус написал в своей статье, что на Украине начала проявляться усталость от конфликта с Российской Федерацией. По его информации, на сегодняшний день украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с Россией. Колумнист отметил, что в прошлом году украинцы имели «излишнюю уверенность», а сейчас только усталость.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.