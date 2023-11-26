Украинцам в прямом эфире раскрыли число не вернувшихся с фронта солдат ВСУ

Бегущая строка на украинском телеканале «1+1» показала данные о солдатах ВСУ, которые не вернулись из зоны боевых действий. Но через некоторое время извинились за «опечатку». Кадры эфира опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

В сообщении отметили, что на Украине пропали без вести и были ликвидированы 1 126 652 военнослужащих. Бегущую строку с этой информацией запустили в эфире во время национального телемарафона, где украинские военные рассказывают о «победах» армии. Руководство канала после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского извинилось за опечатку.

26 ноября брошенные позиции ВСУ в промзоне на юге Авдеевки попали на видео.

Также бойцы ВСУ остались без отпусков из-за страха перед появлением дыр в обороне. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt. По мнению канала, население страны будет недовольно продолжением мобилизации, и это осознают в Киеве. В итоге как военные, так и гражданские испытывают огромное давление.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.