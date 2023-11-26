Брошенные позиции ВСУ в промзоне на юге Авдеевки попали на видео

Видеоролик, на котором запечатлены оставленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи промышленной зоны на юге города Авдеевки, появились в сети. Кадры, сделанные в зоне боевых действий, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видно, как российские военнослужащие осматривают территорию и закрепляются на брошенных украинскими бойцами объектах. В тот момент некоторые солдаты Вооруженных сил РФ уже начали подносить воду.

25 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные взяли под контроль промышленную зону в городе Авдеевке. Как он написал в своем Telegram-канале, украинские бойцы находились на данной территории с 2014 года и теперь она «наконец полностью освобождена».

Тогда же информацию, согласно которой солдаты ВСУ покинули промышленную зону в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2», подтвердил Telegram-канал «НгП раZVедка». В материале было указано, что ВС РФ вынудили украинских военнослужащих оставить свои позиции благодаря слаженным действиям артиллерии, пехоты и танков.

Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой и продвинулись вперед на 430 метров.