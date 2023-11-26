Бойцы ВСУ остались без отпусков из-за страха перед появлением дыр в обороне

Командование вооруженных сил Украины перестало выделять бойцам дни для отпусков, поскольку это может привести к образованию дыр в обороне и новой волне мобилизации. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

«Этим мужчинам и женщинам, сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. <…> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские. Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию», — рассказали журналисты.

По мнению канала, население страны будет недовольно продолжением мобилизации, и это осознают в Киеве. В итоге как военные, так и гражданские испытывают огромное давление.

До этого британский военный эксперт Джек Уотлинг рассказал, что ВСУ испытывают проблемы не столько с количеством войск, сколько с их качеством, а также со управленческими способностями генералитета.

Ранее была названа причина неспособности ВСУ сдерживать наступления российской армии.