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Появились кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ дроном-камикадзе

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ

Российское Минобороны опубликовало видео с кадрами ликвидации замаскированного артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, уничтожить объект, который был спрятан в лесу в районе Новоивановки, удалось операторам БПЛА. Они ликвидировали орудие с помощью дрона-камикадзе.

До этого сообщалось, что Украина предприняла массированный удар по объектам в Московской, Тульской, Калужской Смоленской и Брянской областях. Пострадали объекты инфраструктуры в ДНР, а в Туле дрон угодил в многоэтажку. Всего, по данным Минобороны, средствами ПВО были сбиты как минимум 24 дрона.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаковать российские объекты в акватории Азовского моря при помощи модернизированных зенитных ракет С-200. Снаряды были специально переоборудованы для нанесения ударов по наземным целям. Однако российское ПВО успешно уничтожило вышеназванные объекты.

Ранее в Совфеде отреагировали на атаку беспилотниками ВСУ на регионы России.

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