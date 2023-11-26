Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Над акваторией Азовского моря сбили украинские зенитные ракеты С-200

Минобороны РФ: средства ПВО сбили две украинские ракеты над Азовским морем

close
100%
Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать российские объекты при помощи модернизированных зенитных ракет С-200. Снаряды были специально переоборудованы для нанесения ударов по наземным целям, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, две украинские ракеты заметили в небе над акваторией Азовского моря. В результате на указанной территории сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно уничтожили заданные цели.

«Около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных <...> зенитных ракет C-200 по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в заявлении.

Утром 26 ноября российское военное ведомство сообщило, что в нескольких регионах страны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь шла о Московской, Брянской, Тульской и Калужской областях.

Через час пресс-служба МО РФ заявила о еще девяти дронах, сбитых в воздушном пространстве указанных регионов. Позже число ликвидированных БПЛА увеличилось до 24 — еще четыре летательных аппарата нейтрализовали в Смоленской, Тульской и Брянской областях.

Ранее в РФ разработали новое оружие для подавления дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий