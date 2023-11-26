Над акваторией Азовского моря сбили украинские зенитные ракеты С-200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать российские объекты при помощи модернизированных зенитных ракет С-200. Снаряды были специально переоборудованы для нанесения ударов по наземным целям, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, две украинские ракеты заметили в небе над акваторией Азовского моря. В результате на указанной территории сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно уничтожили заданные цели.

«Около 11:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных <...> зенитных ракет C-200 по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в заявлении.

Утром 26 ноября российское военное ведомство сообщило, что в нескольких регионах страны были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь шла о Московской, Брянской, Тульской и Калужской областях.

Через час пресс-служба МО РФ заявила о еще девяти дронах, сбитых в воздушном пространстве указанных регионов. Позже число ликвидированных БПЛА увеличилось до 24 — еще четыре летательных аппарата нейтрализовали в Смоленской, Тульской и Брянской областях.

Ранее в РФ разработали новое оружие для подавления дронов.