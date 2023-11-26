В сеть попали новые кадры удара по многоэтажке в Туле

В сеть попали новые кадры удара по многоэтажке на улице Хворостухина в Туле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается о ранении троих жителей здания осколками стекол.

До этого момент взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), осколки которого упали на многоэтажный жилой дом в городе Туле, опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи слышно, как в населенном пункте раздается громкий звук взрыва. Уже в следующее мгновение на одно из зданий начинают падать осколки сбитого дрона, при этом у стоявших рядом с домом автомобилей срабатывает сигнализация.

В материале указано, что в настоящее время на месте падения беспилотника работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Им предстоит устранить последствия инцидента.

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