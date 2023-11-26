МО: в ряде российских регионов сбили еще девять украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России. Такие цифры назвали в российском министерстве обороны в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сказано в заявлении.

Перед этим в Минобороны объявили, что дежурные ПВО успешно сбили 11 украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России.

Незадолго до этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве ночью 26 ноября средства ПВО предотвратили массовую атаку беспилотников в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Позднее градоначальник заявил еще об одном сбитом под Москвой украинском беспилотнике, попытка атаки произошла в городском округе Подольск. Спустя некоторое время Собянин сообщил, что еще одна атака беспилотников ВСУ на Москву была успешно отбита — один из БПЛА сбит в небе над Раменским.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых ВС РФ беспилотников ВСУ.