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МО: в ряде российских регионов сбили еще девять украинских дронов

Минобороны: ПВО сбили еще девять украинских беспилотников в четырех регионах ЦФО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России. Такие цифры назвали в российском министерстве обороны в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сказано в заявлении.

Перед этим в Минобороны объявили, что дежурные ПВО успешно сбили 11 украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России.

Незадолго до этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве ночью 26 ноября средства ПВО предотвратили массовую атаку беспилотников в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Позднее градоначальник заявил еще об одном сбитом под Москвой украинском беспилотнике, попытка атаки произошла в городском округе Подольск. Спустя некоторое время Собянин сообщил, что еще одна атака беспилотников ВСУ на Москву была успешно отбита — один из БПЛА сбит в небе над Раменским.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых ВС РФ беспилотников ВСУ.

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